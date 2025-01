Se registran las primeras deportaciones en Reynosa de era Trump

Las ciudades tamaulipecas de Reynosa y Matamoros recibieron la mañana de este martes a los primeros deportados por el nuevo gobierno de Donald Trump.

En Reynosa, se recibió al primer grupo de 61 deportados bajo las políticas migratorias de la nueva administración en Estados Unidos.

En tanto, en Matamoros, empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) recibieron camiones con unos 65 indocumentados que estaban en Estados Unidos.

En esta ciudad, se instalaron nuevos albergues en espera de las deportaciones masivas por Tump.

“Yo tenía como dos días y me detuvieron”, dijo en uno de los refugios de Reynosa un deportado mexicano.

Entre el grupo también se encuentra el caso de Jonathan, un hombre que apenas llevaba seis días de haberse reunido con su esposa en territorio estadounidense tras cruzar de manera irregular por el muro en Arizona.

Fue localizado por las autoridades, enviado a un centro de detención y posteriormente fichado y deportado de regreso a México.

“Tenía seis días, me detuvieron en el muro, mi esposa se quedó allá, no tenía cita, dejé a mi esposa y no nos dijeron nada, supuestamente que va un avión para la ciudad de México, pero no sabemos, no tengo contacto ni nada, estuve en Tucson y Texas seis días desde el jueves”, afirmó el hombre.

La llegada simultánea de migrantes con citas canceladas y los deportados, está incrementando la presión sobre los grupos de ayuda locales, quienes se ven obligados a redoblar esfuerzos para trasladarlos a refugios seguros.

Estas medidas buscan protegerlos de las inclemencias del clima y del riesgo de ser víctimas de delitos mientras permanecen en la frontera.

“Ya lo que es el programa CBP One ya está cancelado, lo que vamos a realizar ahorita es si tienen dónde quedarse ustedes, nosotros tenemos un medio de transporte para el albergue”, les dijo a los refugiados Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, en Reynosa.

“Que se nos dé algún refuerzo, algunos vehículos para que sean llevados hacia los albergues y no vayan a tener algún secuestro, del día de ayer hasta ahorita contamos en el albergue y vamos a llegar a la cifra de 120 personas, pero en la ciudad ahorita en los hoteles que están muchos ahorita ya quedándose”, indicó.

