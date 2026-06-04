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Tamaulipas

Secretaría Anticorrupción se suma a la cuarta jornada de limpieza

Esta iniciativa busca fomentar la protección del entorno y la construcción de comunidades más limpias, saludables y sostenibles

  • 04
  • Junio
    2026

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el equipo de servidoras y servidores públicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Norma Pedraza Melo, participó activamente en la Cuarta Jornada Estatal de Limpieza.

Esta iniciativa, convocada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), busca fomentar la protección del entorno y la construcción de comunidades más limpias, saludables y sostenibles.

Guadalupe Hernández Tinajero, representante del equipo de colaboradores de la dependencia, detalló las labores realizadas durante la jornada. "Empezamos desde las 8 de la mañana a la altura del puente de la Colonia Moderna y recorrimos el camellón central de la Avenida Carlos Adrián Avilés, así como ambas aceras de sur a norte", explicó.

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Durante el despliegue, el personal se dedicó a la recolección de residuos sólidos, logrando retirar una importante cantidad de desechos. "Lo más que hemos encontrado es plástico y cartón", señaló Hernández Tinajero, destacando la importancia de estas acciones para mantener el orden y la higiene en la vía pública.

Tras finalizar las actividades, la representante de la Secretaría hizo un exhorto a la población para adoptar hábitos responsables en el manejo de sus residuos. Hernández Tinajero enfatizó que el problema de la basura es un factor crítico, especialmente ante la temporada de lluvias.

"La verdad, si cada uno de nosotros se lleva su basura, sería mucho mejor. Todo esto se acumula y, ahora con la temporada de lluvias, vemos cómo se estanca el agua", puntualizó, recordando que la prevención es fundamental para evitar inundaciones y reducir la contaminación ambiental.

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Con esta participación, el personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso no solo con la transparencia y el servicio público, sino también con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente en Tamaulipas.


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