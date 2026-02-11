Secretaría de Educación interviene por docente en Reynosa

El diputado Humberto Prieto se refirió al proceso legal que enfrenta la exfuncionaria Yahleel Abdalá, señalando que hasta el momento no ha atendido los llamados realizados por la autoridad judicial.

El legislador expresó que el juez ha emitido citaciones en varias ocasiones, tres o cuatro, según lo informado públicamente, sin que éstas hayan sido atendidas.

En ese sentido, hizo un llamado a cumplir con los requerimientos legales correspondientes.

Prieto rechazó que se trate de una persecución política contra exfuncionarios de otros partidos, y sostuvo que dichos señalamientos son falsos.

Afirmó que cualquier persona sujeta a un proceso debe responder ante la autoridad, como ocurre regularmente con quienes son citados por un juez.

El diputado reiteró la importancia de atender los llamados judiciales y permitir que las instancias legales conduzcan el proceso conforme a derecho.

