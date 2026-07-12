La Secretaría Anticorrupción señaló que la Federación cuenta con los medios de defensa previstos en el sistema jurídico para impugnar la determinación

Inicio / Nacional / FMF enfrenta multa de $42 millones por irregularidades en FAN ID

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de $42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF) por el incumplimiento en la protección de datos personales a través del sistema FAN ID.

De acuerdo con el comunicado, la Federación cometió dos infracciones:

No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles. No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles.

La Federación recababa fotografías de los aficionados para generar el "FAN ID", pero no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

Por ello, se aclaró que la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, por lo que en esta situación, existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento.

La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara que era el titular quien otorgaba su consentimiento.

El monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, por lo que remarcaron que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y se basa en la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024 para que puedan cubrir el monto.

Como ocurre con cualquier resolución administrativa, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa previstos en el sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente.