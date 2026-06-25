Inicio / Nuevo León / Capacita Estado a personal en la Nueva Ley de Educación
Capacita Estado a personal en la Nueva Ley de Educación
Con esta estrategia, la Secretaría de Educación busca que cada zona escolar de Nuevo León cuente con el conocimiento y el respaldo técnico para aplicar la ley
Por Carlos Nava | 25 Junio 2026
Con el objetivo de consolidar un modelo educativo más equitativo y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a 900 supervisores, inspectores y jefes de sector sobre la Nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León.
Las autoridades informaron que este grupo de líderes escolares será el encargado de transmitir el nuevo marco jurídico a directores y docentes de educación básica, garantizando así su correcta implementación en todos los planteles de la entidad.
Un efecto multiplicador en las aulas
Durante el encuentro, el Secretario de Educación, Juan Paura García, enfatizó el papel crucial que juegan los supervisores e inspectores como un puente de información hacia el resto del personal educativo.
“Queremos que ustedes sean los portadores de esto ante todos los directores, ante todas las escuelas que ustedes representan. Hoy reciben, por primera vez, las aportaciones de todo el personal de la Secretaría de Educación que tiene la responsabilidad y el conocimiento del trabajo diario", expresó el funcionario.
Ejes clave de la capacitación
La jornada formativa se centró en dotar a las autoridades de las herramientas necesarias para desglosar el nuevo marco legal. Entre los temas principales abordados destacaron:
Estructura de la Nueva Ley: Comprensión general del marco jurídico.
Herramientas operativas: Mecanismos para la atención educativa, infraestructura y seguridad de los planteles.
Rol docente: El papel del maestro bajo el nuevo esquema.
Normativa Secundaria: Próximas publicaciones que permitirán la aplicación exacta de la ley.
Hacia una educación integral y digital
Paura García subrayó que esta normativa representa un avance significativo para la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el estado, adaptándose a las demandas contemporáneas.
“La Nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León fortalece un modelo educativo centrado en el derecho a la educación, la inclusión, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, la transformación digital, la salud mental, la mejora continua y el uso responsable de las tecnologías”, agregó el secretario.