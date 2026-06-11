Señalan importadores de autos problemas por disposición del SAT

El sector de importación de autos usados en Matamoros se vio afectado tras la entrada en vigor de la manifestación de valor electrónica, una medida impulsada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el importador Tomás Cantú, provocó la paralización de operaciones en diversas aduanas del país.

Cantú explicó que desde el pasado 1 de junio, cuando comenzó a aplicarse esta disposición, se detuvieron prácticamente todos los esquemas de importación, impactando directamente al comercio exterior, particularmente en el rubro automotriz.

Señaló que la situación no solo afectó a Matamoros, sino a todas las aduanas, desde Tijuana hasta esta frontera. No obstante, informó que recientemente se otorgó una prórroga por parte del SAT, extendiendo la aplicación de esta medida hasta el 31 de julio, lo que brinda un margen de dos meses para continuar operando mientras se busca una solución de fondo.

El importador destacó que la nueva disposición exige demostrar la trazabilidad completa de cada operación, desde la compra del vehículo en Estados Unidos, su traslado hasta la frontera, el proceso de importación y todos los gastos involucrados, con el objetivo de que el gobierno tenga un control total sobre los costos y movimientos.

Sin embargo, advirtió que actualmente ni los sistemas ni las condiciones están listas para cumplir con estos requerimientos, lo que pone en riesgo a los importadores, ya que cualquier inconsistencia podría derivar en multas elevadas e incluso en consecuencias legales de carácter penal.

Finalmente, Cantú subrayó que el sector no se opone a cumplir con la ley, pero pidió que esta sea adecuada a la realidad operativa, de manera que pueda aplicarse sin poner en riesgo a quienes buscan trabajar dentro del marco legal.

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