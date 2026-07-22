Prevén cambio del eje comercial hacia el sur de Matamoros

Autoridades señalan que la actividad comercial se desplaza al sur de Matamoros, mientras negocios dejan el centro histórico en busca de mayor flujo.

El secretario de Desarrollo Económico en Matamoros, Enrique Salinas, señaló que tras los recientes hechos ocurridos en la zona centro, donde varios negocios han sido clausurados, ya comienzan a observarse locales en renta y una notable disminución en la afluencia de personas.

Explicó que esta situación no representa una crisis comercial, sino un proceso de transformación y reubicación del núcleo económico de la ciudad. Indicó que lo que anteriormente era considerado el centro histórico de Matamoros está dejando de ser el principal punto de actividad comercial.

De acuerdo con el funcionario, el nuevo eje comercial del municipio se está desplazando hacia el sur de la ciudad, específicamente en la zona de la calle Sexta y su conexión con Cabazos Lerma, donde actualmente se concentra un mayor flujo de peatones y automovilistas.

Precisó que, aunque este cambio no será inmediato, sino que se consolidará dentro de algunos años, ya se observa una tendencia clara de crecimiento en ese sector, impulsada por la movilidad, el transporte público y la facilidad de acceso para la ciudadanía.

“Es ahí donde se está formando lo que será el nuevo centro de Matamoros en los próximos años”, afirmó, al agregar que esta reubicación permitirá que los negocios tengan una mejor ubicación estratégica y mayores oportunidades de crecimiento en sus ventas.

Finalmente, reiteró que, aunque algunos establecimientos han cerrado en el centro histórico, esto no significa la pérdida de empleos, sino que muchos de estos comercios están optando por trasladarse a zonas con mayor dinamismo económico.