SET va contra escuelas militarizadas irregulares

Las autoridades aseguró que, en caso de aplicarse alguna suspensión, se protegerá el derecho de los alumnos a continuar con sus estudios

La muerte de la estudiante Dafne Zapata Quintos Martínez durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz detonó una revisión estatal de los planteles que ofrecen formación con esquemas militarizados en Tamaulipas. La Secretaría de Educación del estado informó que verificará si estas instituciones cumplen con la normatividad vigente y cuentan con las autorizaciones necesarias para operar.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas- 03 de agosto

La medida se da luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, instruyó el pasado 30 de julio a las autoridades educativas de las 32 entidades del país a revisar los permisos y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de todos los centros educativos que impartan algún tipo de enseñanza militarizada.

El funcionario federal sostuvo que la preparación militar corresponde únicamente a las instituciones del Estado responsables de formar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, por lo que ese modelo no debe replicarse en escuelas de educación básica o media.

En respuesta a esta instrucción, la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión e inspección en los planteles que operan bajo este esquema. Advirtió que aquellas instituciones que no acrediten cumplir con los requisitos legales, permisos y autorizaciones correspondientes serán suspendidas de manera inmediata.

La dependencia estatal aseguró que, en caso de aplicarse alguna suspensión, se protegerá el derecho de los alumnos a continuar sus estudios, garantizando la entrega de su documentación escolar para que puedan incorporarse a otro centro educativo sin afectar su trayectoria académica.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación también expresó sus condolencias por el fallecimiento de Dafne Zapata Quintos Martínez y manifestó su solidaridad con su familia, amistades y la comunidad educativa. Señaló que el caso representa un hecho que ha conmocionado a la sociedad tamaulipeca y que obliga a reforzar las acciones para asegurar entornos escolares seguros para niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, informó que desde que se conocieron los hechos ha mantenido coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con las demás autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento del caso. Reiteró además que toda actividad educativa debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección del interés superior de la niñez.

Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años de edad, perdió la vida el 16 de julio mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero. Las primeras versiones proporcionadas a su familia señalaron que la menor presentaba un cuadro de deshidratación y problemas respiratorios; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las investigaciones de la Fiscalía descartaron esa versión inicial. De acuerdo con los resultados de la necropsia, la causa de muerte fue asfixia por inmersión, derivada de la obstrucción de las vías respiratorias por líquido, lo que fortaleció la línea de investigación por el delito de feminicidio. Hasta el momento, tres personas vinculadas con la academia han sido procesadas por este caso mientras continúan las investigaciones.