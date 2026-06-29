SET presenta denuncias por amenazas en escuelas

Educación explicó que en todos los casos existe un protocolo de actuación que busca proteger la integridad de los alumnos y del personal educativo.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas interpuso denuncias formales por las amenazas que en semanas recientes, se han registrado contra maestros en planteles escolares de la entidad, al tiempo que mantiene el seguimiento a las denuncias presentadas por padres de familia en contra de algunos docentes.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, explicó que en todos los casos existe un protocolo de actuación que busca proteger, en primer término, la integridad de los alumnos y del personal educativo, además de garantizar el debido proceso para todas las partes involucradas.

Valdez García señaló que, así como se atienden las denuncias de padres de familia contra maestros, también se actuó de manera inmediata ante las amenazas dirigidas al personal docente, como ocurrió recientemente en una secundaria de Tampico, donde aparecieron mensajes intimidatorios escritos en los baños del plantel.

Precisó que, al detectarse este tipo de situaciones, la autoridad educativa notifica a la Secretaría de Seguridad Pública y se da vista a las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones, mientras que en el ámbito escolar se identifica a los responsables, se cita a los padres de familia y se aplican las medidas disciplinarias establecidas.

Indicó que en Tamaulipas se registraron alrededor de 27 casos relacionados con este tipo de amenazas, fenómeno que surgió a partir de un reto viral difundido en redes sociales y que alcanzó su mayor incidencia hace aproximadamente cuatro meses.

"Siempre hay un protocolo para las denuncias, pero ese protocolo busca salvaguardar los derechos de los niños y también de los maestros. No hay que minimizar estas situaciones; se actúa conforme al protocolo y se informa a las autoridades de seguridad", expresó.

El secretario añadió que, hasta el momento, en todos los casos investigados se ha confirmado que las amenazas correspondieron a bromas realizadas por estudiantes, quienes fueron identificados y sancionados conforme a la normatividad escolar.

Detalló que las medidas aplicadas incluyen suspensión de los alumnos involucrados, reuniones con sus padres de familia y acciones de concientización para evitar la repetición de este tipo de conductas, las cuales generan movilizaciones de los cuerpos de seguridad y preocupación entre la comunidad educativa.

Respecto a las denuncias presentadas por padres de familia contra docentes, reiteró que todas son atendidas bajo los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación, con el propósito de garantizar la protección de los estudiantes y el respeto a los derechos laborales y legales del personal educativo mientras se desarrollan las investigaciones.