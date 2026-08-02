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Siguen los cambios en el gobierno de Tamaulipas
Se refrendó el compromiso de la administración estatal de integrar perfiles técnicos que impulsen políticas públicas con visión de conservación
Por Alfredo Uvalle | 02 Agosto 2026
El Gobierno de Tamaulipas designó a Pablo González Alanís como nuevo vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva y a Germán Fernández Guzmán como director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), en actos encabezados por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya.
González Alanís, investigador y docente con doctorado por la University of Arizona y amplia trayectoria en acuacultura y gestión ambiental, asume el cargo para fortalecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la pesca deportiva en el estado.
Fernández Guzmán, hasta ahora coordinador de delegaciones del ITAVU, toma la dirección del instituto para continuar la ampliación del acceso a suelo y vivienda digna, así como los programas de regularización patrimonial y la atención a las familias tamaulipecas.
En ambos nombramientos se reconoció la labor de los funcionarios salientes —Luis García Reyes en la Comisión de Caza y Pesca Deportiva y Manuel Guillermo Treviño Cantú en el ITAVU— y se refrendó el compromiso de la administración estatal de integrar perfiles técnicos que impulsen políticas públicas con visión de conservación y desarrollo social.