Investigaciones por homicidios de periodistas siguen abiertas

El fiscal general de Justicia del estado, Eduardo Govea Orozco, reafirmó que las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas Héctor González Antonio y Antonio de la Cruz, ocurridos en Ciudad Victoria, continúan vigentes y no han sido concluidas.

Al ser cuestionado sobre el estado de estos casos, el titular de la Fiscalía enfatizó que, aunque por el momento no existen nuevos datos que informar, las autoridades siguen trabajando en las indagatorias.

"Esos casos, como ustedes lo saben, se siguen investigando; en este momento no tendríamos un dato nuevo que no haya sido informado, se avanzó en su momento en esas investigaciones, pero como lo he dicho, no es caso cerrado, se va a seguir trabajando", declaró Govea Orozco.

Antecedentes de los casos

Los crímenes contra los comunicadores han marcado la historia reciente de la capital tamaulipeca:

Héctor González Antonio: El reportero fue localizado sin vida el 18 de mayo de 2018. Su cuerpo presentaba huellas de violencia física y fue hallado en un camino de terracería ubicado en la colonia Estrella, en Ciudad Victoria.

Antonio de la Cruz: El reportero fue víctima de un ataque armado el 22 de junio de 2022. Los hechos ocurrieron a plena luz del día, frente a su domicilio particular en la capital del estado, donde fue interceptado y asesinado a balazos.

Con estas declaraciones, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene el compromiso de no dar carpetazo a las investigaciones que buscan esclarecer los ataques contra la libertad de expresión en la entidad.

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