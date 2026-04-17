Siguen investigaciones por derrame en Golfo de México: Gobierno

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las investigaciones por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México siguen en curso, luego de que autoridades detectaran irregularidades en la operación de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante la conferencia matutina, la funcionaria subrayó que las acciones para esclarecer el caso se mantendrán activas en las próximas semanas.

“Las investigaciones y todos los planteamientos que se harán continúan. Es una cosa que continúa”, afirmó.

Fuga en ducto detonó el derrame

De acuerdo con información oficial, el incidente se originó el pasado 6 de febrero por una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas ubicado en el complejo Abkatún-Pol-Chuc, en la Sonda de Campeche, una de las principales zonas de producción petrolera del país.

Inicialmente, el evento fue catalogado como menor; sin embargo, posteriormente se reconocieron fallas en los protocolos de respuesta, lo que retrasó la activación de medidas de contención.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, admitió que “algo falló en los protocolos”, al referirse a la actuación interna frente a la contingencia.

Investigaciones técnicas, apoyadas en imágenes satelitales y análisis de bitácoras, revelaron posibles omisiones en la operación del sistema.

Entre los hallazgos destacan la pérdida de integridad mecánica del ducto, retrasos en el cierre de válvulas, que se habría realizado hasta ocho días después, y la falta de reportes oportunos a niveles superiores.

También se detectaron inconsistencias en la información oficial y el ocultamiento de volúmenes de agua contaminada recuperada durante las labores de contención.

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Separación de funcionarios y denuncia penal

Como parte de las acciones, tres funcionarios vinculados a áreas de seguridad ambiental y manejo de derrames fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades.

Las autoridades buscan determinar si hubo negligencia u omisiones que contribuyeron a la magnitud del derrame.

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En el ámbito ambiental, los reportes oficiales indican que no se ha registrado una mortandad masiva de especies, sin embargo sí se han documentado afectaciones puntuales.

Se reportó la atención de al menos 13 tortugas marinas contaminadas con hidrocarburos, de las cuales 12 murieron.

Equipos especializados continúan con labores de monitoreo en agua, sedimentos y ecosistemas, mientras se evalúan los daños a mediano y largo plazo en una región que alberga más de 11 mil especies.

Operativo de contención y limpieza

Desde el inicio de la contingencia, la Secretaría de Marina desplegó un amplio operativo con más de 3 mil elementos, buques, aeronaves y barreras de contención.

En paralelo, el Gobierno federal implementó apoyos económicos para comunidades pesqueras afectadas, con recursos destinados a cooperativas y transferencias directas a trabajadores del sector.

También se creó el Observatorio Permanente del Golfo de México, con participación de autoridades y científicos, para fortalecer el monitoreo ambiental y prevenir futuros incidentes.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que el caso continúa bajo análisis y que las autoridades mantienen coordinación interinstitucional para avanzar en las indagatorias.

“Ellos explicaron ampliamente… pero como dijeron, las investigaciones continúan”, señaló.

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