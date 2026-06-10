SIMESA sostiene diálogo laboral con IMSS-Bienestar

Representantes del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) llevaron a cabo una reunión de trabajo en las oficinas centrales de IMSS-Bienestar con el objetivo de dar seguimiento a temas prioritarios para su base trabajadora.

Al respecto, Reyna Guerrero, secretaria general de la organización, aclaró que el encuentro fue de carácter estrictamente laboral y de diálogo institucional, descartando cualquier tipo de manifestación.

Abordan bonos, escalafón y beneficios laborales

Durante la mesa de trabajo, se abordaron puntos clave como la gestión de bonos de productividad, los procesos de escalafón y otros beneficios laborales que buscan fortalecer las condiciones de los 2,600 afiliados a este sindicato, el cual fue constituido formalmente en 2023.

Con este acercamiento, la dirigencia sindical reafirma su compromiso de velar por los derechos y el bienestar de sus agremiados a través de la vía del diálogo.

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