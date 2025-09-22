Sin sanciones por linchamiento en CETis 78; critican relajación

A casi una semana del violento incidente en el que estudiantes del CETis 78 agredieron y lincharon a su director, el titular Nacional de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), Rolando de Jesús López Saldaña, confirmó que hasta el momento no se han aplicado sanciones ni contra los alumnos participantes, ni contra los docentes, presuntos señalados de haber tenido un rol intelectual en la protesta que derivó en violencia.

Durante su visita al estado de Tamaulipas, Rolando de Jesús López Saldaña, sostuvo que las investigaciones continúan y que será hasta su conclusión cuando se determinen posibles medidas. Sin embargo, sus respuestas fueron percibidas como ambiguas y superficiales, al limitarse a señalar que “se aplicará la normatividad correspondiente” sin precisar plazos ni acciones inmediatas.

El caso del CETis 78 se suma a una serie de hechos que exhiben posible falta de control en la operación de los CETis y CBTis, del sur de Tamaulipas, donde padres de familia y alumnos han denunciado un ambiente de relajación en la vigilancia.

En redes sociales circulan videos que muestran a jóvenes fumando dentro de las aulas y, en otros casos, consumiendo bebidas alcohólicas en planteles como el Cbtis 109, Cbtis 164 y Cetis 22, situaciones que han encendido las alarmas sobre la disciplina escolar en estas instituciones.

Cuestionado sobre si la DGETI da seguimiento a posibles denuncias de acoso sexual hacia estudiantes, López Saldaña fue tajante: “No existe ninguna denuncia formal sobre este hecho”; sin embargo, su postura dejó inconformes a algunos sectores, al considerar que la falta de registros oficiales no necesariamente descarta la existencia de casos que requieran atención.

Hasta ahora, ningún alumno ha sido suspendido, ni expulsado por los hechos del CETis 78, y la incertidumbre crece entre padres de familia, quienes exigen claridad y resultados; además, piden que las autoridades educativas refuercen la vigilancia en los planteles y garanticen la seguridad de los estudiantes.

El dirigente nacional destacó que se mantiene una evaluación permanente del desempeño de los directores, incluido el del plantel agredido, pero evitó confirmar si el funcionario será removido. Mientras tanto, el caso deja en evidencia las fallas en disciplina y control en los planteles de la región, un problema que va más allá de un solo incidente y que, de acuerdo con especialistas, podría comprometer el prestigio académico de estas instituciones.

