Supera Tamaulipas los 60 mil paisanos en operativo vacacional

Américo Villarreal informó que más de 60 mil connacionales han ingresado por la entidad sin incidentes durante el Operativo Héroes Paisanos 2026

Más de 60 mil connacionales han ingresado a México a través de los puentes internacionales de Tamaulipas como parte del Operativo Héroes Paisanos 2026, destacando las condiciones de seguridad que prevalecen en las carreteras del estado durante el actual periodo vacacional.

De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, la presencia permanente de la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y demás corporaciones de seguridad ha permitido que miles de viajeros transiten con tranquilidad rumbo al centro y sur del país.

Varios paisanos reconocieron que las carreteras tamaulipecas se mantienen vigiladas y que la constante presencia de unidades de seguridad les brinda confianza para viajar acompañados de sus familias. Incluso, algunos señalaron que se trata de una de las rutas más seguras que han recorrido para ingresar a territorio mexicano.

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que, desde el inicio del operativo, no se han registrado incidentes que lamentar entre los connacionales que han transitado por la entidad, lo que refleja los resultados del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, los viajeros destacaron que Tamaulipas continúa siendo una de las principales puertas de entrada al país por su ubicación estratégica, la rapidez de sus cruces fronterizos y las condiciones de seguridad que actualmente ofrece en sus carreteras.

Hicieron un llamado a otros mexicanos que radican en el extranjero para que utilicen las vías de comunicación del estado durante este periodo vacacional, al considerar que cuentan con el acompañamiento y la atención de las autoridades a lo largo de su trayecto.