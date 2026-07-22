Necesita Nuevo Laredo un nuevo puente internacional de carga

Desde hace años, la comunidad de realiza gestiones para tener un nuevo puente internacional de carga, el puente 4-5; sin embargo, el proyecto está estancado

Los grandes volúmenes de carga que se manejan a diario en esta frontera, hacen necesario un nuevo puente internacional entre los dos Laredos.

Así lo señaló Blandina Rosa Guerra Fernández, subdirectora de Proyectos de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, en una visita que hizo a la ciudad para presentar un programa de enseñanza del idioma inglés a operadores de carga.

En entrevista, comentó que alrededor de 16 mil camiones cruzan diariamente por el Puente Internacional del Comercio Mundial, y se requieren más caminos para su cruce rápido.

“Tener un puente internacional más permitiría abrir más caminos, porque estamos hablando de que tenemos 16 mil o 17 mil cruces diarios de vehículos, y además tan solo Nuevo Laredo tiene dos puentes para personas y uno de transporte, entonces necesitamos que se abra otro más”.

Desde hace años, la comunidad de Nuevo Laredo realiza gestiones para tener un nuevo puente internacional de carga, el puente 4-5; sin embargo, el proyecto está estancado.

Guerra Fernández mencionó el Puente Solidaridad, que está cerca de Nuevo Laredo; sin embargo, aclaró que está en Nuevo León, y la ruta más rápida está en Tamaulipas.

“Tenemos muy cerca el de Colombia, pero ese es Nuevo León. Y aquí también se necesita Nuevo Laredo, hay que abrirlo, y yo creo que eso beneficiaría a ambos países”.

Se le preguntó si hay buena relación entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, como para aprobar la construcción de un nuevo cruce fronterizo.