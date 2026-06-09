Subsecretaría de Educación Básica realiza Encuentro Artístico

El Centro Cultural Tamaulipas se vistió de alegría y creatividad durante el Encuentro Artístico y Pedagógico, un evento organizado por la Subsecretaría de Educación Básica que permitió a los más pequeños demostrar su gran potencial.

La inauguración estuvo a cargo de la Inspectora de la Zona Escolar Número 9, Francisca Rodríguez Rodríguez, quien dio la bienvenida a las familias y docentes presentes.

Durante la jornada, niñas y niños provenientes de seis escuelas de educación preescolar tomaron el escenario para compartir su talento, habilidades y el aprendizaje adquirido en sus aulas.

“La música representa conexiones, vínculos, prácticas, sensaciones y acompañamiento; en una palabra, aprendizaje. Esa manifestación artística curricular se ubica en el campo formativo”, dijo la maestra Rodríguez.

Este encuentro no solo fue una muestra de destrezas artísticas, sino también un espacio pedagógico fundamental para fomentar la confianza, la expresión y el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca.

A través de la música, el baile y diversas representaciones, los alumnos demostraron que, desde temprana edad, el arte es una herramienta poderosa para su formación.

Con este tipo de actividades, la Subsecretaría de Educación Básica reafirma su compromiso con la educación integral, creando espacios donde la comunidad escolar pueda convivir y celebrar el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes de preescolar.

Comentarios