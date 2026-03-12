Salud realiza mastografías gratuitas en unidad móvil 

Judith Pérez Orozco, trabajadora social de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Tamaulipas, reconoció el apoyo de la Unidad Móvil proporcionada por la Secretaría de Salud del gobierno del estado, a través de la UNEME DEDICAM Victoria, en la realización de mastografías gratuitas a población abierta, lo anterior como parte del programa universal de cáncer de mama.

“El objetivo es que se puedan realizar el mayor número de mastografías gratuitas a población abierta y empezamos desde el lunes hasta este viernes. Todavía no sabemos de otro punto en el cual se vaya a mover la unidad, pero nosotros vamos a estar avisando por nuestras redes sociales”, explicó.

La mujer constituye un sector fundamental para la sociedad y representa el mayor número de personas que requieren los servicios de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, oficinas ubicadas en la capital del estado.

“Les tomamos lo que es su INE y su CURP, hacemos un pequeño cuestionario; la recomendación es que vengan sin desodorante y sin crema, es totalmente limpio el procedimiento para la mastografía”, dijo Pérez Orozco.

La Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales impulsa y refuerza estas acciones que promueven la prevención y el acceso a servicios de salud de manera gratuita.

“La importancia de realizarse este tipo de estudios es que el cáncer de mama detectado a tiempo es totalmente curable”, concluyó.





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