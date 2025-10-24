Suman 11 desaparecidos en Reynosa gobernada por Carlos Peña

En el municipio de Reynosa, gobernado por del morenista, Carlos Peña Ortiz, siguen acumulándose los casos de desapariciones.

Entre esto destaca el del empresario Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), desaparecido el 13 de octubre y del que hasta el momento, no se sabe absolutamente nada.

En medio de una creciente crisis de seguridad, la ola de desapariciones en Reynosa mantiene en zozobra a decenas de familias que reclaman justicia y atención de las autoridades. Los casos se acumulan sin respuestas, mientras el gobierno Peña Ortiz, permanece ajeno a la preocupación ciudadana, afirman organizaciones civiles.

El 1 de octubre de 2025, Lorena Cortez Villa, mujer originaria del estado de Nuevo León, desapareció poco después de arribar al aeropuerto de Reynosa por motivos de trabajo.

De acuerdo con el reporte de su esposo, fueron interceptados por varios vehículos; les robaron sus pertenencias y únicamente ella fue privada de la libertad.

Desde entonces, su familia ha difundido su ficha de búsqueda y ha solicitado apoyo a través de redes sociales, sin obtener avances en la investigación.

Días después, se reportó la desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, originario de Reynosa y radicado en Tampico, quien había viajado a esta ciudad por razones de negocios.

Al igual que en el caso de Lorena, ninguna autoridad ha informado resultados sobre su paradero, lo que ha incrementado la preocupación entre el sector productivo local.

Estos hechos se suman a otros nueve casos registrados solo en el mes de octubre, una cifra que, según colectivos de búsqueda, refleja la grave situación que enfrenta la ciudad.

Las familias de las víctimas han reiterado su exigencia de acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno y de un mayor compromiso por parte de las autoridades municipales.

A pesar de la magnitud del problema, la población percibe una alarmante indiferencia por parte de Peña Ortiz, quien ha insistido en que la seguridad pública “no corresponde al municipio.

Sin embargo, los municipios son los primeros respondientes en materia de seguridad y deben colaborar con las autoridades para evitar este tipo de delitos.

“El alcalde reside gran parte del tiempo en la ciudad de Mission, Texas, lo que se interpreta como una muestra de desconexión con la realidad que enfrentan los reynosenses. “Mientras las familias vivimos entre la incertidumbre y el miedo, el gobierno municipal continúa con su agenda cotidiana, sin pronunciarse de manera firme ante la crisis de desapariciones”, dijo la integrante de un colectivo de búsqueda quien pidió el anonimato.

Colectivos y activistas lamentan que no se haya impulsado una estrategia local de apoyo a víctimas o de prevención del delito, y subrayan que la falta de empatía agrava el sentimiento de abandono entre la población.

“La diferencia entre la tranquilidad de Mission, Texas, y la violencia cotidiana en Reynosa simboliza, la distancia física y moral entre quien gobierna y quienes padecen la inseguridad.

En esta frontera, donde las desapariciones se multiplican y las respuestas escasean, las familias repiten una misma frase en sus marchas: “La indiferencia también duele”

