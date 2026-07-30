Tamaulipas impulsará turismo con nuevos miradores y paradores

El estado desarrollará cuatro proyectos turísticos en Ciudad Victoria, Hidalgo, Miquihuana y Palmillas para fortalecer sus atractivos naturales

El Gobierno de Tamaulipas fortalecerá su oferta turística mediante la construcción y rehabilitación de cuatro proyectos estratégicos de miradores y paradores en Ciudad Victoria, Hidalgo, Miquihuana y Palmillas.

Estas obras buscan crear una red de espacios que permita destacar los paisajes naturales del estado, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades donde se desarrollarán.

Invertirán en infraestructura turística

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, señaló que la administración estatal impulsa una estrategia de inversión pública enfocada en ampliar los atractivos turísticos y ofrecer nuevas experiencias a visitantes locales, nacionales e internacionales.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de una inversión de 349.2 millones de pesos destinada a 46 obras de infraestructura turística, entre ellas paradores, playas, centros culturales y nuevos productos turísticos.

Proyectos abarcan zonas emblemáticas

Entre las obras contempladas destaca el Mirador del Asta Bandera, en Ciudad Victoria, donde se realizará una rehabilitación para fortalecer este punto panorámico con una bandera monumental y un espacio renovado que refuerce la identidad de la capital tamaulipeca.

En Hidalgo, específicamente en la zona de El Chorrito, se proyecta la construcción de un mirador, una plazoleta y un área comercial junto a la Virgen Monumental.

Además, Miquihuana contará con un nuevo espacio turístico que aprovechará sus montañas, bosques y paisajes naturales, mientras que Palmillas recibirá mejoras en infraestructura para complementar atractivos como la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves y el Cañón El Salto.

Las autoridades estatales señalaron que los nuevos proyectos forman parte de un modelo turístico enfocado en conservar el patrimonio natural, promover la inclusión y generar derrama económica en distintas regiones de Tamaulipas.