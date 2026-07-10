Tampico alista nuevo reglamento para mercados sobre ruedas

Las nuevas directrices buscan mejorar la limpieza, el orden y la convivencia tras quejas por acumulación de basura y obstrucción de calles

Sin ruido, sin gritos y sobre todo respetando espacios de cocheras serán las nuevas reglas inquebrantables que se disponen para la operación de los mercados sobre ruedas en Tampico, ante solicitud de vecinos a donde acuden estos comercios ambulantes.

Preparan nuevo reglamento para mercados rodantes

Las nuevas directrices buscan mejorar la limpieza, el orden y la convivencia tras quejas por acumulación de basura y obstrucción de calles.

No es novedad que algunos colonos han dejado clara su postura, exigiendo que estos comerciantes guarden orden y limpieza, pero sobre todo eviten interferir en la vialidad, pues durante el tiempo en que permanecen obstruyen las arterias completamente.

En el nuevo reglamento además se marca un control más riguroso sobre los horarios de instalación y el respeto estricto a las áreas comerciales asignadas.

Reglamento avanza hacia su aprobación

La regidora presidenta de la Comisión de Mercados, Marta Quiroz, informó que la elaboración del nuevo reglamento comenzó desde el inicio de la presente administración por instrucción de la alcaldesa Mónica Villarreal, con la participación de distintas áreas municipales y de los propios líderes de los oferentes.

Comentó que una vez concluida esa etapa, el reglamento fue revisado por la Comisión de Mercados del Cabildo y actualmente se encuentra en la Secretaría General y en el área jurídica del Ayuntamiento para la última revisión antes de ser presentado al Cabildo para su aprobación.

La edil destacó que el reglamento vigente quedó rebasado por las condiciones actuales en las que operan los mercados rodantes, por lo que consideró indispensable actualizarlo para garantizar una mejor convivencia entre comerciantes.