Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Nora_castro_2026_c7f8a49741
Tamaulipas

Jubilados buscan frenar reducción de pensiones en Tampico

Durante la protesta, entregaron peticiones y dialogaron con jueces de distrito para solicitar que se resuelvan favorablemente los amparos que han interpuesto

  • 31
  • Mayo
    2026

A lo largo de la avenida Hidalgo volvieron a marchar jubilados y pensionados de CFE y PEMEX en Tampico…exigieron marcha atrás en la modificación del artículo 127 constitucional que ha provocado una reducción en sus pensiones desde el 30 hasta el 70%.

Esta movilización masiva fue convocada por el Frente Amplio de Profesionistas Pensionados del Gobierno de México y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). Los manifestantes exigieron respeto a sus derechos laborales adquiridos y rechazaron la reforma.

Solicitan resolución favorable a los amparos

Durante la protesta, el contingente entregó peticiones y dialogó con jueces de distrito para solicitar que se resuelvan favorablemente los amparos que han interpuesto. Representantes del movimiento advirtieron que mantendrán las acciones legales y pacíficas hasta obtener una solución favorable para sus ingresos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_preve_entre_11_y_15_ciclones_atlantico_para_2026_35e05ea2c5
Protección Civil se declara lista para la Temporada de Ciclones
el_horizonte_info7_mx_8_14c1dda132
Universitarios destacan internacionalmente con microsatélite
Whats_App_Image_2026_06_01_at_3_54_40_PM_11888ca416
Niega Secretaría de Salud encubrimiento ante investigaciones
publicidad

Últimas Noticias

inter_sanae_takaichi_6abe49e7ab
Japón pide a Irán 'flexibilidad' para negociar con EUA
deportes_russell_willson_giants_37bde3b9f5
Russell Wilson apunta a la televisión tras la NFL
nacional_mario_delgado_4dcb495284
Reitera la SEP su disposición de dialogar con la CNTE
publicidad

Más Vistas

FB_IMG_1780246252157_46d3e7f169
K-Pop Fest 2026 reúne a miles de jóvenes en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_1_d3972a6b1e
Marcelo Flores apunta a perderse el Mundial 2026 con Canadá
claudia_sheinbaum_rendicion_cuentas_dos_anos_triunfo_ed3c63a1d6
Presidenta encabeza rendición de cuentas desde CDMX
publicidad
×