Transformarán el empleo en Matamoros con Puerto del Norte

El proyecto Puerto del Norte en Matamoros transformará el panorama laboral al generar empleos especializados para operación portuaria y proyectos energéticos

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El capitán José Luis Hernández Ávila, integrante del proyecto portuario, explicó que el desarrollo del Puerto del Norte podría cambiar de manera significativa el panorama laboral en Matamoros, al detonar la creación de empleos especializados y nuevas oportunidades para la población local.

Detalló que este crecimiento implicará la necesidad de contar con personal capacitado en distintas áreas técnicas vinculadas a la operación de un puerto.

Entre los perfiles que se requerirán destacan operadores portuarios, soldadores y personal con conocimientos en infraestructura marítima y plataformas costa afuera, ante la llegada de nuevos proyectos energéticos.

En ese sentido, mencionó que se contempla la operación de la plataforma Tlaloc, así como la llegada de un buque, vinculados a empresas como Pemex y Woodside, lo que generará un aumento en la demanda de mano de obra.

El especialista subrayó que uno de los objetivos principales es que estos empleos sean ocupados por trabajadores locales, mediante un proceso de capacitación que permita transformar la mano de obra de la región en personal calificado.

“Se trata de convertir la mano de obra local en mano de obra calificada, para que los puestos de trabajo se queden aquí”, señaló.

Finalmente, indicó que el desarrollo portuario no solo generará empleos directos, sino también una cadena de actividades económicas que beneficiarán a distintos sectores en Matamoros.