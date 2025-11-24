Transportistas reanudan circulación en varios puntos

Este lunes 24 de noviembre, agricultores y transportistas emprendieron una jornada de protestas al tomar carreteras y vialidades clave para la economía nacional, acción a la que también se sumó el estado de Tamaulipas.

El paro nacional busca presionar a las autoridades federales para atender sus demandas relacionadas con la seguridad y el pago justo por sus cosechas.

A lo largo del país, diversas rutas resultaron afectadas por los bloqueos; sin embargo, autoridades informaron que la circulación ha sido reanudada en varios tramos de Tamaulipas, entre ellos:

Gustavo Díaz Ordaz

• Carretera Ribereña con Hidalgo Sur, en la colonia Industrial.

Altamira

• Carretera Tampico–Mante, a la altura del puente La Esperanza.

El Mante

• Carretera Mante–Valles, a la altura del Ejido El Abra.

Río Bravo

• Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.

Reynosa

• Carretera Monterrey–Reynosa, km 187, a la altura del relleno sanitario.

Asimismo, se informa a la ciudadanía que en este momento se reanuda la circulación en carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y" de SanFernando.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía manejar con precaución, mantenerse informada por vías oficiales, evitar las zonas afectadas y buscar rutas alternas.

En caso de quedar atrapado en la zona de protesta, pidieron conservar la calma y comunicarse con empleadores o contactos de emergencia.

