Nacional

Arranca paro nacional de transportistas y agricultores en México

Entre las exigencias de los manifestantes se encuentra mayor seguridad, reducción de costos de operación, así como las demandas antes expuestas

  • 06
  • Abril
    2026

Manifestantes del sector transportista y agricultores iniciaron este lunes un paro nacional en las carreteras más importantes del país de al menos 20 estados para exigir mayor seguridad, reducción de costos de operación, así como las demandas antes expuestas.

El Horizonte te presenta el minuto a minuto sobre esta movilización a nivel nacional:

Secretaría de Gobernación rechaza paro nacional

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que resaltó que "no existe razón para manifestarse".

A través de un comunicado, la dependencia federal afirmó que esto se debe a que se han mantenido reuniones previamente.

"Reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites."

¿Qué entidades participarán en el paro nacional?

Entre los estados que participarán en este paro se encuentran contemplados los siguientes:

  • Baja California
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nuevo León
  • Puebla
  • Querétaro
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Zacatecas

Notas Relacionadas

onu_votara_sobre_resolucion_para_reabrir_estrecho_ormuz_6950d1d442
ONU votará sobre resolución para reabrir el estrecho de Ormuz
sheinbaum_bloqueos_df2a39e3fe
Asegura Presidencia que bloqueos de transportistas fueron mínimos
kanyee_10b968f040
Kanye West tiene prohibida la entrada al Reino Unido
Últimas Noticias

cadenas_iran_trump_c1a4e52fb6
Rodean miles en Irán plantas eléctricas ante amenazas de Trump
ciclismo_isaac_del_toro_2f255c37ed
Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 general de la Itzulia
ramsey_pumas_se_retira_c5c6ce0597
Aaron Ramsey, exmediocampista de Pumas, se retira del fútbol
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
