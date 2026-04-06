Arranca paro nacional de transportistas y agricultores en México
Entre las exigencias de los manifestantes se encuentra mayor seguridad, reducción de costos de operación, así como las demandas antes expuestas
- 06
-
Abril
2026
Manifestantes del sector transportista y agricultores iniciaron este lunes un paro nacional en las carreteras más importantes del país de al menos 20 estados para exigir mayor seguridad, reducción de costos de operación, así como las demandas antes expuestas.
El Horizonte te presenta el minuto a minuto sobre esta movilización a nivel nacional:
Secretaría de Gobernación rechaza paro nacional
La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que resaltó que "no existe razón para manifestarse".
#SEGOBInforma 📢— Gobernación (@SEGOB_mx) April 6, 2026
No existe razón para manifestarse el día 06 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte
Comunicado 📄 https://t.co/eCsz998vmM#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/3D7HBfaE1T
A través de un comunicado, la dependencia federal afirmó que esto se debe a que se han mantenido reuniones previamente.
"Reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites."
¿Qué entidades participarán en el paro nacional?
Entre los estados que participarán en este paro se encuentran contemplados los siguientes:
- Baja California
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Nuevo León
- Puebla
- Querétaro
- Sonora
- Tamaulipas
- Zacatecas
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas