Tamaulipas

Valida Mesa Ciudadana a elementos de Fiscalía y Guardia Estatal

La Mesa Ciudadana de Ciudad Victoria reconoció a 24 elementos de la FGJE y Guardia Estatal por su labor en favor de la seguridad de la población

La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria realizó un reconocimiento a 24 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y Guardia Estatal (GE), en pleno reconocimiento a su trabajo realizado al servicio de la población en la entidad.

Durante la ceremonia de Dignificación de Elementos de Seguridad 2025, el Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo que los elementos investigadores y Ministerios Públicos realizan su trabajo respetando los derechos humanos y atendiendo de manera puntual a la población. 

“Con estas acciones no solo se destaca el esfuerzo institucional en el cumplimiento de nuestras funciones, sino que se reafirma el compromiso de que la seguridad pública es una responsabilidad compartida. Desde hace 9 años hemos asistido como ciudadanos con cargo público a las reuniones mensuales que la mesa ciudadana de seguridad realiza, donde se ha dado seguimiento a la incidencia delictiva por parte de un bien llamado conservatorio ciudadano, tratando siempre de ver en cómo sí atender el fenómeno delictivo y podemos afirmar con certeza que el resultado ha sido una progresiva colaboración sólida, constante y profundamente enriquecedora”, señaló Barrios Mojica. 

Dijo que esta alianza entre sociedad civil y autoridades ha sido clave para implementar políticas públicas más eficaces, sensibles y cercanas a las necesidades reales de la población, y que la participación activa de la ciudadanía fortalece el tejido social, genera confianza entre las instituciones y promueve una cultura de corresponsabilidad que impulsa el bien común. 

“Dignificar a nuestros elementos, además de reconocer su labor también implica un fortalecimiento institucional que incluye capacitación continua y especializada, equipamiento adecuado y prestaciones que les permitan desempeñarse como servidores públicos eficientes, éticos y respetuosos de los derechos humanos, tarea en la que trabajamos día a día como eje rector del funcionamiento de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas, el reconocimiento que hoy se hace representa una afirmación positiva de lo que somos como institución y que el trabajo que se realicen en conjunto con la sociedad, ofrece mejores resultados, es un gesto ciudadano que honra y compromete aún más a quienes con vocación y entrega trabajan día a día con valentía, con la protección y el bienestar de nuestra sociedad”, señaló. 

A nombre de todas y todos los policías investigadores y agentes del Ministerio Público, dijo que se recibe con profundo agradecimiento el reconocimiento que se otorga, sabedores de que la seguridad no se construye desde un solo frente, sino a través del diálogo, la colaboración y el respeto mutuo entre ciudadanos, con y sin cargo público. 

“Cada patrullaje, cada operativo, cada audiencia y cada sentencia condenatoria tiene un propósito claro porque es lo más valioso, la vida y la tranquilidad de la población, y hacerlo con el respaldo de todos ustedes convierte nuestro deber en una vocación profundamente humana”, dijo el fiscal Irving Barrios Mojica. 

Durante el evento realizado en el auditorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Victoria, el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Alex Melgarejo Torres, resaltó la importancia de seguir colaborando con la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y la FGJT para lograr los objetivos comunes.


