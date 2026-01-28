Podcast
Tamaulipas

Exigen apoyo a vendedores ambulantes en Reynosa

  • 28
  • Enero
    2026

 La actividad de los vendedores ambulantes continúa generando opiniones entre la ciudadanía, quienes en su mayoría reconocen que se trata de una fuente legítima de sustento y un motor importante para la economía local, aunque también señalan la necesidad de mayor orden y limpieza en los espacios públicos.

Durante un sondeo realizado en distintos puntos de la ciudad, habitantes coincidieron en que el comercio informal permite a muchas familias obtener ingresos diarios y cubrir necesidades básicas, además de ofrecer productos de consumo cotidiano como elotes, pan, ropa, calzado y accesorios.

Rubi del Carmen, ciudadana de Reynosa, expresó que suele consumir productos de los vendedores ambulantes y considera válida esta actividad siempre que no afecte a terceros

“Lo que más consumo es lo de aquí, los elotes, el pan, todos necesitamos de dónde sacar dinero y mientras no afecte a nadie está bien”, comentó.

Otra de las opiniones destacó que los ambulantes son quienes mantienen activa la economía en las calles, por lo que el gobierno municipal debería brindarles mejores condiciones para trabajar. Alberto Caro señaló que la falta de espacios adecuados obliga a muchos a instalarse en la vía pública.

“Se están ganando la vida, tienen derecho; desgraciadamente nuestro gobierno municipal no les da un lugar. Hace falta hacer mercados. Preferimos mil veces que estén en la calle vendiendo y no robando. La economía la hacen ellos”, afirmó, al agregar que esta actividad también genera ingresos al municipio a través de impuestos.

Por su parte, Nicolás Juventud consideró positiva la presencia de vendedores ambulantes, aunque subrayó la importancia de mantener limpios los espacios donde se instalan.

“Está muy bien para seguir echando para adelante la economía, pero la limpieza es muy importante. Hay que contribuir para que la ciudad mejore”, señaló, al mencionar que suele comprar ropa y buscar precios accesibles entre los comerciantes informales.

En general, los ciudadanos consultados coincidieron en que el comercio ambulante representa una alternativa de empleo y una forma de impulsar la economía de Reynosa, aunque insistieron en la necesidad de establecer reglas claras, mejorar la imagen urbana y reforzar la cultura de limpieza para beneficio de todos.


