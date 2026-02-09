Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_scjn_presidente_63581d3588
Nuevo León

Aprueba SCJN que UIFE sea de la Fiscalía pero le quita facultades

La sentencia valida las reformas realizadas en 2022 por la pasada legislatura, cuando el PRI y el PAN tenían mayoría en el Congreso del Estado

  • 09
  • Febrero
    2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría que no hay ningún tipo de irregularidad o ilegalidad en la reforma en donde se indica que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pase a manos de la Fiscalía General del Estado, pero no podrá congelar cuentas.

La sentencia valida las reformas que fueron hechas en el 2022 por la pasada legislatura, cuando el PRI y el PAN eran mayoría en el Congreso del Estado, el cual fue impugnado por el gobernador Samuel García en ese entonces; sin embargo, eliminaron el último párrafo en donde se especificaba que este órgano podía congelar cuentas.

"El Congreso local sí tiene facultades para precisar en una ley las facultades de una nueva Fiscalía para actuar en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos fiscales".

“Ya que dicha actividad no constituye una función exclusivamente administrativa que afecte las facultades del Poder Ejecutivo local", se lee en el documento de la sentencia.

El ministro Arístedis Rodrigo Guerrero García indicó que el Congreso de Nuevo León no tiene facultades para establecer reglas sobre el aseguramiento de bienes o para congelar cuentas financieras, ya que esas acciones forman parte del procedimiento penal, el cual es responsabilidad del Congreso de la Unión legislar.

Sin embargo, la creación de la nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera del Estado de Nuevo León es legal, dejando sin fundamentos los señalamientos que decían que el Congreso Local habría invalidado tareas del gobernador.

Se aclaró que la investigación de delitos como el lavado de dinero no es exclusiva del Poder Ejecutivo, ni tampoco de la Tesorería, por lo cual se validó que el Poder Legislativo creara esta Fiscalía de Delitos Financieros.

De igual manera, en la sentencia se dijo que el proceso legislativo del 2022 fue correcto y no había motivo legal para anular la ley, a pesar de cómo se hicieron las sesiones o que no se estableció un presupuesto para esta fiscalía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T122102_194_c9cf0db4d9
'Seguridad no implica lujo': ministro presidente de la SCJN
SCJN_avala_extinsion_fideicomisos_096c01d439
SCJN avala extinción de más de 100 fideicomisos instados por AMLO
EH_UNA_FOTO_2025_12_26_T132223_491_881d48d281
SCJN prohibe doble pensión a trabajadores del IMSS
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041773005974_ca71c92e6f
Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania
deportes_drake_maye_def8aafa42
Drake Maye no planea operarse el hombro por molestias
inter_petroleras_c22be6d187
Suaviza EUA restricciones para que petroleras operen en Venezuela
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×