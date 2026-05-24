Captan pelea dentro de transporte urbano en Saltillo

Un enfrentamiento entre el operador de un camión de la ruta Saltillo–Ramos Arizpe y un grupo de trabajadores de la construcción fue captado en video y difundido en redes sociales, donde rápidamente generó reacciones y debate entre usuarios.

En las imágenes se observa a ambas partes intercambiando golpes en plena vía pública, tras una discusión cuyo origen no ha sido esclarecido oficialmente.

Video del enfrentamiento se viraliza en redes sociales

El incidente ha sido interpretado por ciudadanos como un reflejo del creciente estrés vial en la zona metropolitana de Saltillo, donde el tráfico intenso, las prisas y la presión cotidiana en las vialidades suelen detonar conflictos entre automovilistas, peatones y operadores del transporte público.

La difusión del video volvió a colocar en la conversación pública la necesidad de atender los factores que generan tensión en las calles.

Hecho reaviva llamado a fortalecer cultura vial

Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, el hecho reavivó el llamado a fortalecer la cultura vial y promover la resolución pacífica de conflictos.

Usuarios y ciudadanos coincidieron en la importancia de fomentar el respeto entre todos los actores de la movilidad urbana, con el fin de prevenir hechos de violencia que puedan escalar y poner en riesgo la seguridad de terceros.

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