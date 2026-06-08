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Tamaulipas

Vuelca automóvil en el canal Rodhe; pareja resulta ilesa

Una pareja resultó con lesiones menores tras perder el control de su vehículo y caer al canal Guillermo Rodhe la mañana de este lunes

  • 08
  • Junio
    2026

Una pareja resultó con golpes leves y crisis nerviosa luego de que el vehículo en el que viajaba cayera al canal Guillermo Rodhe la mañana de este lunes, a la altura del acceso a la colonia Riveras del Carmen.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Ford Fusion circulaba de oriente a poniente por la lateral del canal y, tras perder el control de la unidad, terminó proyectándose hacia el cauce, donde el vehículo quedó volcado.

A pesar de lo aparatoso del percance, ambos ocupantes lograron salir por sus propios medios y no requirieron traslado a un hospital. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar auxilio, mientras que agentes de la Policía Vial realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de la unidad con apoyo de una grúa.

Vecinos y automovilistas señalaron que este tramo de la lateral del canal Guillermo Rodhe es considerado de riesgo debido a los constantes accidentes que se han registrado en la zona, por lo que insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia vial e instalar reductores de velocidad para prevenir nuevos percances.


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