Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_08_at_5_37_15_PM_80ab9fbe66
Nuevo León

Camioneta vuelca en cruce de Félix U. Gómez; no hay lesionados

Una camioneta volcó en la colonia Coyoacán; la conductora resultó ilesa y Protección Civil atendió el derrame de aceite para evitar riesgos

  • 08
  • Enero
    2026

Un accidente vial tipo volcadura se registró la tarde de este jueves en el cruce de la avenida Félix U. Gómez y Níspero, en la colonia Coyoacán, en Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, el reporte fue recibido a través de la línea de emergencias.

Al arribo de los elementos, se confirmó la volcadura de una camioneta Ford Escape, cuyo conductor habría perdido el control de la unidad, provocando que el vehículo terminara volcado.

La conductora fue valorada por paramédicos en el lugar, quienes determinaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En la zona también se atendió un derrame de aceite, por lo que personal de Protección Civil aplicó polvo absorbente para eliminar riesgos y evitar otro percance.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Policias_asisten_parto_Cumbres_del_Sol_815b5ad31b
Policías asisten parto dentro de vehículo en Cumbres del Sol
Manifestacion_alza_predial_dbd818521a
Se manifiestan contra actualización de predial de Monterrey
grupo_duelo_nueva_fecha_153096070c
Grupo Duelo hace sold out en Arena Monterrey y suma nueva fecha
publicidad

Últimas Noticias

Regresan_a_clases_Coahuila_fb143ad6d1
Más de 600 mil estudiantes regresan a clases en Coahuila
Arteaga_se_prepara_ante_descenso_temperaturas_dad70cbf0a
Arteaga se prepara ante descenso de temperatura
Pequenos_comercios_absorberan_impuesto_fb59125223
Pequeños comercios absorberán impacto de impuesto a refrescos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
publicidad
×