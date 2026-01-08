Camioneta vuelca en cruce de Félix U. Gómez; no hay lesionados

Un accidente vial tipo volcadura se registró la tarde de este jueves en el cruce de la avenida Félix U. Gómez y Níspero, en la colonia Coyoacán, en Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, el reporte fue recibido a través de la línea de emergencias.

Al arribo de los elementos, se confirmó la volcadura de una camioneta Ford Escape, cuyo conductor habría perdido el control de la unidad, provocando que el vehículo terminara volcado.

La conductora fue valorada por paramédicos en el lugar, quienes determinaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En la zona también se atendió un derrame de aceite, por lo que personal de Protección Civil aplicó polvo absorbente para eliminar riesgos y evitar otro percance.

