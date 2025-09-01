Cerrar X
Nuevo León

Vuelca su vehículo en paso elevado de Venustiano Carranza

Una conductora volcó su vehículo tras perder el control al circular sobre el paso elevado de la avenida Venustiano Carranza

  • 01
  • Septiembre
    2025

Una conductora volcó su vehículo tras perder el control al circular sobre el paso elevado de la avenida Venustiano Carranza, en dirección hacia el túnel de la Loma Larga, en el municipio de Monterrey.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura del cruce con la avenida Constitución, en sentido hacia el sur.

De acuerdo con las autoridades, la mujer, aún no identificada, perdió el control al tomar la curva, lo que provocó que el auto derrapara y terminara volcado sobre el paso elevado.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado acudieron al lugar para realizar una evaluación de riesgos y brindar los primeros auxilios. 

Posteriormente, personal de la Cruz Roja Mexicana arribó al sitio para continuar con la atención médica. 

Afortunadamente, la conductora no presentó lesiones graves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Tránsito de Monterrey cerró temporalmente el paso elevado para permitir las labores de auxilio y la llegada de una grúa encargada de retirar el vehículo, lo que ocasionó tráfico intenso sobre la avenida Constitución.


