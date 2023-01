WhatsApp ofrecerá opción para evitar chats no deseados

Con una nueva actualización, la aplicación de mensajería estaría brindando la opción de restringir mensajes no deseados, así sean cuentas personales o empresas.

WhatsApp es la principal aplicación de mensajería a nivel mundial, su ícono es reconocido en todas partes y su preferencia en el público no es solo porque brinda facilidad para mandar mensajes de texto, audios, fotografías o documentos, sino también por la inmediatez y cercanía que crea entre los usuarios; sin embargo, tiene algunos puntos negativos tales como el spam, ligas maliciosas que buscan hackear el dispositivo, y claro, los mensajes no deseados.

Con el solo hecho de tener el número de teléfono de una persona, podemos enviarle un mensaje, o como coloquialmente se menciona 'mandarle un whatsapp'; pero lejos de ser algo inofensivo, en ocasiones pudiera ser mal usado y seríamos víctimas de mensajes que no deseamos tener en nuestra cuenta, ya que pudieran provenir de personas que no conocemos, cuentas de empresas, chats del trabajo o simplemente personas con las que no deseamos interactuar.



Con esto en mente, WhatsApp ofrecerá en el 2023 la opción de bloquear con mayor facilidad este tipo de mensajes, se espera que en próximas actualizaciones la función vaya llegando a los celulares, aunque en algunos dispositivos ya puede ser utilizada; sin embargo, es un periodo de prueba.





Con esto se busca mejorar la seguridad y evitar los mensajes no deseados, pues recientemente se ha utilizado esto como forma para cometer delitos como el fraude o robo de identidad.



Se espera que la opción se active en las próximas actualizaciones, aunque aún no se tiene una fecha definida.









Con información de Info 7.