Participarán mil 640 internos en elección de Coahuila

Un total de mil 640 personas en prisión preventiva podrán participar del 18 al 24 de mayo en la elección de diputaciones locales desde el interior de siete centros penitenciarios estatales y del Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Mesillas, en Ramos Arizpe.

Así lo informó Miguel Ángel Castillo Morales, encargado del despacho vocal ejecutivo del INE en Coahuila, quien explicó que este mecanismo busca garantizar el derecho al voto de personas que aún no reciben una sentencia condenatoria y mantienen vigentes sus derechos político-electorales.

El funcionario detalló que el proceso deriva de una disposición permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aplicarán voto en todos los penales de Coahuila

De acuerdo con el INE, esta será la primera ocasión en que el ejercicio se realice de manera simultánea en todos los centros penitenciarios de Coahuila, luego de que anteriormente solo se implementaran pruebas piloto en un penal.

Castillo Morales explicó que el procedimiento inicia mediante convenios de colaboración entre el INE y las autoridades penitenciarias estatales y federales, quienes proporcionan los listados de personas en prisión preventiva.

Posteriormente, personal electoral acude a los centros penitenciarios para informar a los internos sobre su derecho a votar y confirmar quiénes desean participar en el proceso.

Con ello, se genera una lista nominal específica distinta a la lista general de electores.

INE aplicará también voto anticipado

Además del sufragio para personas en prisión preventiva, el INE implementará el mecanismo de voto anticipado para 181 personas con discapacidad, problemas graves de salud o limitaciones físicas que les impiden acudir a las casillas el día de la elección.

También podrán participar mediante este esquema 34 personas cuidadoras primarias.

El encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE explicó que las primeras boletas que entregará el Instituto Electoral de Coahuila serán precisamente las destinadas al voto anticipado y al sufragio en centros penitenciarios.

Garantizarán secrecía del voto en penales

Las boletas serán entregadas en sobres cerrados y los internos emitirán su voto de manera individual para garantizar la secrecía total del sufragio.

Posteriormente, el material electoral será resguardado por el INE hasta el cierre oficial de la jornada electoral.

Castillo Morales precisó que las personas privadas de la libertad votarán conforme al distrito electoral donde se ubique el centro penitenciario y no necesariamente por el distrito correspondiente a su domicilio de origen.

En el caso del penal federal de Mesillas, en Ramos Arizpe, los internos podrán votar por candidaturas correspondientes al Distrito 12 local y al Distrito 8 federal.

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