García celebra década en la política; acude a evento de Sheinbaum

Se cumplen diez años desde que un abogado, acostumbrado a viajar entre Monterrey y la CDMX para atender trámites como “office boy”, dio el salto a la política, una carrera que, nunca se imaginó tomaría, así lo afirmó Samuel García.

Hoy, ese mismo hombre, el actual gobernador de Nuevo León, reflexionó sobre una década de intenso trabajo que lo ha llevado a convivir de cerca con senadores, diputados, gobernadores y presidentes.

Camino al evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo este domingo compartió sus tiempos como abogado principiante, cuando acudía a gestionar trámites en el SAT y otras dependencias, tal como él describió esa etapa de “office boy”, y que jamás imaginó estar con senadores y presidentes de México.

"Diez años no pasan en blanco, y el trabajo y el compromiso con Nuevo León me ha llevado lejos," aseguró.

El mandatario estatal indicó que este camino no solo ha sido de acción política, sino de una constante preparación académica, sumando a su trayectoria una maestría y doctorados, además de impartir clases de derecho constitucional y gobierno.

Su incursión formal en la política se dio en 2015 con Movimiento Ciudadano, donde rápidamente se convirtió en diputado local y coordinador de la bancada. El ascenso continuó en 2016, al ser invitado a dirigir la estructura del partido en Nuevo León.

Con diez años en el servicio público y cuatro en el gobierno estatal, el mandatario subraya su compromiso de finalizar los proyectos en curso.

"Juntos vamos a terminar lo que empezamos, en estos dos años vamos a dejar listo el Nuevo Nuevo León y seguiremos aportando, desde aquí, para tener un México Nuevo," sentenció.

También destacó, en una anécdota personal, que en esta década de alta política también se ha hecho "experto en preparar pancakes y huevito como le gusta a Mariel".

Finalmente, el gobernador dedicó un agradecimiento a quienes lo han acompañado y forjado en el camino.

"Gracias a todos. A los que han apoyado desde el día uno. A los que me han enseñado nuevas formas de pensar y actuar. A los que con críticas me han obligado a recapacitar. A los que con ataques me han enseñado a poner los pies en la tierra. A quienes me han dado la mano en los peores momentos. Gracias Nuevo León", concluyó el mandatario.

Los hitos clave en la carrera política Samuel García:

2017: La campaña por el Senado de la República.

2018-2021: Senador por Nuevo León y representante de Movimiento Ciudadano ante el INE.

2021: Campaña a gobernador, que culminó con el triunfo para dirigir el estado.

2024 a la fecha: Gobernador del Estado de Nuevo León

2024: Campaña por la candidatura a la Presidencia de México.

2025: Designado Vicecoordinador de CONAGO y representante en las mesas del T-MEC para México y Nuevo León.

Comentarios