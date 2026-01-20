Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
medium_Transportistas_de_Nuevo_Leon_se_amparan_contra_restriccion_de_horarios_al_transporte_pesado_eb68d21b28_83b1d94824
Nuevo León

San Pedro y transportistas acuerdan señalización contra extorsión

San Pedro y la Conatram instalarán señalización clara para transporte de carga y crearán canales directos de denuncia para prevenir extorsiones y abusos viales

  • 20
  • Enero
    2026

El Municipio de San Pedro Garza García y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) avanzan en la implementación de acciones preventivas para evitar actos de extorsión contra operadores de transporte de carga.

Como parte de los acuerdos, se contempla la instalación de al menos 13 panorámicos o señalamientos de gran formato en avenidas estratégicas como Lázaro Cárdenas, Alfonso Reyes, Manuel Clouthier y Díaz Ordaz, entre otras.

El objetivo es que los operadores cuenten con información clara y visible sobre horarios y vialidades permitidas, a fin de cumplir la normativa y evitar sanciones arbitrarias por parte de agentes de tránsito.

Reducir discrecionalidad y abusos

La Conatram señaló que la medida busca ser preventiva y disminuir espacios de discrecionalidad.

“San Pedro ya está trabajando de la mano con nosotros para darnos una señalética adecuada para los transportistas”, destacó la organización.

Estas acciones dan seguimiento a los acuerdos alcanzados el pasado 14 de enero, luego de que transportistas denunciaran presuntos actos de extorsión por parte de la Policía Vial.

En una reunión con el delegado estatal de la Conatram, Omar Ortiz Garza, autoridades municipales establecieron mecanismos para garantizar certeza jurídica a los operadores.

Canales directos de comunicación

El alcalde Mauricio Farah informó que se acordó crear una liga directa para denunciar delitos y un chat permanente entre la Conatram y mandos de Seguridad Pública y Tránsito, con el fin de atender de inmediato cualquier irregularidad.

Entre las medidas analizadas también se plantea la aplicación de multas digitales y evitar el retiro de unidades de carga cuando se cometa una infracción, siempre que el operador pueda cubrir la sanción, lo que requeriría ajustes al Reglamento de Tránsito.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sandra_Pamanes_5c98556318
Pide Sandra Pámanes investigación de Next Energy en Nuevo León
san_pedro_refugios_frio_c7177435c3
Instala San Pedro refugios para mascotas ante ola de frío
15df90ae_fedf_439d_9833_f5dd3fea7137_0afebca01e
Lanzan primera edición de Santiago Restaurant Week
publicidad

Últimas Noticias

nl_metro_samuel_garcia_bf222bc03d
Pide Samuel García acelerar trabajos de obras insignia de NL
escena_julio_iglesias_c2fc292a54
Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso
finanzas_ford_bd3e62f6b4
Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×