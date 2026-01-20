San Pedro y transportistas acuerdan señalización contra extorsión

El Municipio de San Pedro Garza García y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) avanzan en la implementación de acciones preventivas para evitar actos de extorsión contra operadores de transporte de carga.

Como parte de los acuerdos, se contempla la instalación de al menos 13 panorámicos o señalamientos de gran formato en avenidas estratégicas como Lázaro Cárdenas, Alfonso Reyes, Manuel Clouthier y Díaz Ordaz, entre otras.

El objetivo es que los operadores cuenten con información clara y visible sobre horarios y vialidades permitidas, a fin de cumplir la normativa y evitar sanciones arbitrarias por parte de agentes de tránsito.

Reducir discrecionalidad y abusos

La Conatram señaló que la medida busca ser preventiva y disminuir espacios de discrecionalidad.

“San Pedro ya está trabajando de la mano con nosotros para darnos una señalética adecuada para los transportistas”, destacó la organización.

Estas acciones dan seguimiento a los acuerdos alcanzados el pasado 14 de enero, luego de que transportistas denunciaran presuntos actos de extorsión por parte de la Policía Vial.

En una reunión con el delegado estatal de la Conatram, Omar Ortiz Garza, autoridades municipales establecieron mecanismos para garantizar certeza jurídica a los operadores.

Canales directos de comunicación

El alcalde Mauricio Farah informó que se acordó crear una liga directa para denunciar delitos y un chat permanente entre la Conatram y mandos de Seguridad Pública y Tránsito, con el fin de atender de inmediato cualquier irregularidad.

Entre las medidas analizadas también se plantea la aplicación de multas digitales y evitar el retiro de unidades de carga cuando se cometa una infracción, siempre que el operador pueda cubrir la sanción, lo que requeriría ajustes al Reglamento de Tránsito.

