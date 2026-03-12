Acuerdan liberar terrenos para tren Saltillo–Nuevo Laredo 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con el Gobierno de Coahuila y los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe, formalizó un acuerdo de colaboración con el objetivo de avanzar en la liberación del derecho de vía que permitirá la construcción del tren de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo.

Mediante este convenio se establecen los mecanismos de coordinación, así como las obligaciones y tareas que deberán asumir las autoridades de los tres niveles de gobierno para facilitar el desarrollo de la obra ferroviaria. Entre las acciones contempladas se encuentra la gestión y liberación de los terrenos necesarios para el trazo de la vía, además de las labores técnicas y administrativas que permitan iniciar la construcción del proyecto.

La infraestructura prevista no solo incluye la instalación de las vías férreas, sino también la construcción de estaciones, patios de maniobras y otros componentes indispensables para la operación del nuevo sistema de transporte ferroviario de pasajeros.

Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina; el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajaous Loaeza; así como los presidentes municipales de Saltillo y Ramos Arizpe, quienes coincidieron en la importancia de coordinar esfuerzos para concretar este proyecto estratégico.

El tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo forma parte del plan nacional del Gobierno federal para impulsar la reactivación del transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Este proyecto busca mejorar la conectividad entre diversas ciudades del norte de México, al enlazar a Saltillo con Monterrey y extender la ruta hasta la frontera con Estados Unidos, en Nuevo Laredo.

Con ello se pretende fortalecer la movilidad regional, ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y contribuir al desarrollo económico y logístico de la zona noreste del país, al facilitar el traslado de personas entre importantes centros industriales y comerciales.

