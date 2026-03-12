Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_12_at_1_18_44_AM_97906736ea
Coahuila

Acuerdan liberar terrenos para tren Saltillo–Nuevo Laredo 

El tren Saltillo–Nuevo Laredo forma parte del plan nacional del Gobierno federal para impulsar la reactivación del transporte férreo de pasajeros en el país

  • 12
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con el Gobierno de Coahuila y los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe, formalizó un acuerdo de colaboración con el objetivo de avanzar en la liberación del derecho de vía que permitirá la construcción del tren de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo. 

Mediante este convenio se establecen los mecanismos de coordinación, así como las obligaciones y tareas que deberán asumir las autoridades de los tres niveles de gobierno para facilitar el desarrollo de la obra ferroviaria. Entre las acciones contempladas se encuentra la gestión y liberación de los terrenos necesarios para el trazo de la vía, además de las labores técnicas y administrativas que permitan iniciar la construcción del proyecto. 

Esto incluye el proyecto

La infraestructura prevista no solo incluye la instalación de las vías férreas, sino también la construcción de estaciones, patios de maniobras y otros componentes indispensables para la operación del nuevo sistema de transporte ferroviario de pasajeros. 

Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina; el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajaous Loaeza; así como los presidentes municipales de Saltillo y Ramos Arizpe, quienes coincidieron en la importancia de coordinar esfuerzos para concretar este proyecto estratégico. 

El tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo forma parte del plan nacional del Gobierno federal para impulsar la reactivación del transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Este proyecto busca mejorar la conectividad entre diversas ciudades del norte de México, al enlazar a Saltillo con Monterrey y extender la ruta hasta la frontera con Estados Unidos, en Nuevo Laredo. 

Con ello se pretende fortalecer la movilidad regional, ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y contribuir al desarrollo económico y logístico de la zona noreste del país, al facilitar el traslado de personas entre importantes centros industriales y comerciales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

miguel_flores_arremete_contra_pri_771591b7a0
Miguel Flores arremete contra PRI por intentar frenar obras en NL
iran_ataques_estrecho_ormuz_3e6342222e
Irán reivindica bombardeos con misiles en Golfo Pérsico
Foto_01_Comunicado_035_En_70_dias_Felix_Arratia_entrega_un_nuevo_Espacio_de_Unidad_en_Hacienda_Real_el_34_de_100_1_e8e0e7e498
Inaugura Félix Arratia otro Espacio de Unidad en tiempo récord
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_29_PM_1_6aff36eff4
Recomiendan informarse antes de iniciar trámite de jubilación
Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_28_PM_64ec751ace
Saturación complica trámites de pensión en Reynosa
wall_street_abre_mixto_4f914e19df
Wall Street cierra en rojo ante escalada del precio del petróleo
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×