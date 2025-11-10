Adultos mayores enfrentan frío para cobrar pensión en Saltillo

En medio del descenso de temperaturas que alcanzó los 3 grados centígrados la mañana de este lunes, decenas de adultos mayores esperaron durante horas afuera del Banco del Bienestar ubicado en la zona centro de Saltillo para poder cobrar su pensión del programa federal de apoyo a personas de la tercera edad.

Desde antes de las 06:00 de la mañana, las filas se extendían por varias toda la cuadra sobre la calle Manuel Acuña, donde algunos beneficiarios aguardaban envueltos en cobijas o chamarras, mientras otros buscaban resguardarse del viento helado junto a los muros o bajo techos de los locales comerciales .

“Llegamos desde las seis para alcanzar lugar, pero no abren hasta las nueve. Está muy frío y hay muchos adultos mayores con bastón o en silla de ruedas”, comentó Doña María , una de las beneficiarias que aguardaba su turno.

De acuerdo con los testimonios, el tiempo promedio de espera osciló entre dos y tres horas, debido a la alta afluencia de personas y la lentitud del servicio bancario, situación que se repite cada periodo de pago.

Algunos adultos mayores acudieron acompañados de familiares para soportar las bajas temperaturas, mientras otros permanecieron solos, pese al riesgo de hipotermia.

Durante esta jornada, Saltillo registró una de las mañanas más frías de la temporada, derivada del frente frío número 13, lo que incrementó la vulnerabilidad de las personas mayores que dependen de estos apoyos.

Hasta antes de las 09:00 horas, la fila frente al Banco del Bienestar seguía siendo constante. Algunos beneficiarios pedían a las autoridades federales mejorar la organización y ampliar los horarios de atención, especialmente durante la temporada invernal, y buscar una estrategia de pago que no los expongo a las bajas temperaturas.

“Solo queremos cobrar sin sufrir tanto frío. Muchos de nosotros tenemos enfermedades y no aguantamos tanto tiempo parados”, expresó don José de 74 años.

Las autoridades locales recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, hidratarse y evitar exponerse por periodos prolongados al aire libre, mientras continúan las bajas temperaturas en la región.

