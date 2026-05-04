Publican calendario de pagos de Pensión Bienestar mayo–junio 2026

En su primera participación en la conferencia matutina, la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión para adultos mayores correspondiente al bimestre mayo–junio de 2026.

La funcionaria detalló que los depósitos iniciarán el lunes 4 de mayo y concluirán el miércoles 27, siguiendo un esquema escalonado basado en la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Pagos por orden alfabético

El calendario se divide en cuatro semanas para facilitar la dispersión de recursos y evitar saturación en sucursales del Banco del Bienestar:

Primera semana

A: lunes 4 de mayo

B: martes 5 de mayo

C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: viernes 8 de mayo

Segunda semana

G: lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

L: jueves 14 de mayo

Tercera semana

M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

N, Ñ, O: martes 19 de mayo

P, Q: miércoles 20 de mayo

R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

Última semana

S: lunes 25 de mayo

T, U, V: martes 26 de mayo

W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

Monto y cobertura del programa

Para este periodo, las personas adultas mayores recibirán $6,400 pesos bimestrales, equivalentes a $3,200 pesos mensuales, depositados directamente en su tarjeta.

La Secretaría informó que en total se beneficiará a 32 millones de derechohabientes de programas sociales, con una inversión de $104 mil 768 millones de pesos durante mayo y junio.

Las autoridades aclararon que no es necesario acudir el mismo día del depósito.

El recurso permanece seguro en la cuenta bancaria, por lo que puede retirarse en cualquier momento en cajeros, ventanillas o establecimientos con terminal bancaria.

Requisitos para acceder a la pensión

El programa está dirigido a personas de 65 años o más, y forma parte de los derechos sociales reconocidos a nivel constitucional en México.

Para registrarse, se deben presentar:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto

En caso de no poder acudir, el solicitante puede designar a un auxiliar para realizar el trámite.

Registro y operación del programa

El registro se realiza de manera presencial en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país. La dependencia recomienda acudir en la fecha asignada para evitar filas.

Los pagos se entregan de forma directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite mayor control y seguridad para los beneficiarios.

El programa contempla también el llamado Pago de Marcha, que consiste en un apoyo único de $3,200 pesos para el auxiliar registrado en caso de fallecimiento del beneficiario.

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