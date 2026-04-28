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Coahuila

Actividades para adultos mayores fomentan salud y bienestar

Los asistentes coincidieron en que permanecer en casa sin realizar actividades puede afectar seriamente la salud, tanto física como emocional

  • 28
  • Abril
    2026

Este martes 28 de abril se inauguraron los Juegos de los Adultos Mayores 2026 en el municipio de Saltillo, dando inicio a una serie de actividades enfocadas en promover la activación física y mental de este sector de la población.

Durante la jornada, los propios participantes resaltaron la importancia de mantenerse en movimiento y formar parte de espacios de convivencia que favorecen su bienestar.

Los asistentes coincidieron en que permanecer en casa sin realizar actividades puede afectar seriamente la salud, tanto física como emocional. 

Señalaron que el aislamiento puede derivar en enfermedades y estados de ánimo negativos, por lo que destacaron que salir, ejercitarse y convivir les permite mantenerse activos, motivados y con mejor calidad de vida.


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