Advierten sobre peligros en videojuegos como Roblox

La Policía Cibernética del estado de Coahuila ha emitido una advertencia a los padres de familia sobre los posibles riesgos que enfrentan los menores al utilizar plataformas de videojuegos en línea, especialmente Roblox, uno de los más populares entre los niños y adolescentes.

Las autoridades advierten que personas con malas intenciones pueden hacerse pasar por menores de edad dentro de estos juegos, con el objetivo de entablar contacto con los usuarios más jóvenes.

Anahí Pérez, directora de la Policía Civil, informó que en las redes sociales de la Policía Cibernética se encuentra disponible una guía para que los padres aprendan a restringir el contacto de extraños con sus hijos mientras juegan en línea.

Estas herramientas permiten tener mayor control sobre quién puede comunicarse con los menores dentro de las plataformas digitales.

Entre las recomendaciones destacan el uso de controles parentales, mantener las cámaras apagadas y asegurarse de que el contenido sea adecuado para la edad de los niños.

También se aconseja permitir solo el contacto con personas conocidas y previamente autorizadas por los padres, a fin de evitar cualquier situación de riesgo o acoso.

