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Nuevo León

Advierten por fuertes vientos en Nuevo León para hoy

Debido a estas condiciones, Protección Civil del estado dio diversas recomendaciones como asegurar objetos y evitar estructuras inestables.

  • 11
  • Junio
    2026

Durante la tarde de este jueves, Protección Civil de Nuevo León lanzó un aviso preventivo por fuertes vientos.

Esto sucedería entre 2 de la tarde y 9 de la noche.

La presencia de un canal de baja presión al interior del país favorecería la presencia de rachas de viento moderadas a fuertes en el Estado.

Es decir, de 30 a 60 kilómetros por hora.

Por eso, la corporación emitió las siguientes  recomendaciones:

1- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

2- Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables.

3- Conducir con precaución ante posibles rachas fuertes de viento.

y 4- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

La dependencia estatal mantiene monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León.


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