Endurece Trump reglas para envíos de remesas; advierten riesgos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas medidas de supervisión para los envíos de remesas a través de una orden ejecutiva, lo que encendió alertas entre especialistas financieros por el impacto que podría tener en México.

En ella se instruye a las autoridades financieras estadounidenses a reforzar la vigilancia sobre operaciones consideradas de riesgo, particularmente aquellas vinculadas con migrantes sin estatus regular.

La administración de Trump endureció los controles, al considerar que existen riesgos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y al tráfico de personas.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las autoridades financieras detectaron posibles movimientos de dinero ligados a cárteles mexicanos, particularmente aquellos relacionados con el tráfico de fentanilo.

El Departamento del Tesoro emitirá una alerta dirigida a instituciones financieras y empresas del sector, con el objetivo de advertir sobre posibles esquemas utilizados por personas no autorizadas para acceder o explotar el sistema financiero estadounidense.

“Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por actividades financieras transfronterizas ilícitas, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a expulsión”, refiere la orden.

Expertos advierten catástrofe y retrasos

En este contexto, especialistas advirtieron que el endurecimiento de controles podría afectar directamente el flujo de remesas hacia México y generar complicaciones para millones de familias que dependen de esos recursos.

La directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, recalcó que las remesas representan alrededor del 5% del consumo nacional y 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, dijo, en Estados Unidos viven aproximadamente 11.5 millones de mexicanos, de los cuales cerca del 35% tiene estatus migratorio irregular.

“Se estima que estos migrantes son responsables de cerca del 40% de las remesas que llegan a México. De materializarse un bloqueo, es probable que busquen alternativas para el envío de dinero, pero sería inevitable un desplome de hasta 20% anual”, aseveró.

¿Cuál es el riesgo para clientes en México?

Para sujetos obligados (notarías, inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, empresas y prestadores de servicios), el riesgo principal no es una infracción directa a la ley mexicana, sino los efectos indirectos en cuentas que tengan en los Estados Unidos o infracciones sancionables en aquel país, tales como:

Revisiones bancarias reforzadas y solicitudes adicionales de información.

Retrasos, rechazos de transferencias o restricciones operativas.

Cierre de cuentas bancarias y afectación de relaciones comerciales.

Cuestionamientos sobre la trazabilidad y origen de los recursos.

Estados que se verían más afectados

Chiapas se coloca como la entidad con mayor dependencia de remesas, ya que estos recursos representan 14.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

Le siguen Guerrero, con 14.0%, y Michoacán, con 11.2 por ciento.

También destacan Zacatecas y Oaxaca, donde las remesas equivalen al 10% de su economía estatal.

Asimismo, Nayarit y Guanajuato registran una alta proporción de ingresos provenientes de remesas, con 6.9% y 6.8% de su PIB, respectivamente.

Estas entidades son las más vulnerables ante un eventual bloqueo desde Estados Unidos, debido a la fuerte dependencia que tienen de ellas.





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