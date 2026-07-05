Alcalde de Saltillo destaca respuesta tras intensas lluvias

Javier Díaz destacó que también se atendieron incidentes derivados de la tormenta, entre ellos la caída de un rayo sobre una palma ubicada en la colonia Morelos

Tras las intensas lluvias registradas este viernes en la capital coahuilense, el alcalde Javier Díaz informó que las principales afectaciones se concentraron en el sector oriente de la ciudad, particularmente en las colonias Gaspar Valdés, Puerta del Oriente, Loma Linda y Mirasierra.

El municipio desplegó brigadas de atención inmediata

El edil señaló que, una vez concluida la precipitación, el Gobierno Municipal desplegó de manera inmediata brigadas integradas por personal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Obras Públicas, Protección Civil, Bomberos y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo de maquinaria pesada y camiones de volteo para realizar labores de limpieza, retiro de escombro y restablecimiento de las condiciones en las zonas afectadas.

Javier Díaz destacó que también se atendieron incidentes derivados de la tormenta, entre ellos la caída de un rayo sobre una palma ubicada en la colonia Morelos, sin que se reportaran mayores consecuencias.

Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento se mantiene preparado para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse en los próximos días, ante el pronóstico de más precipitaciones.

Autoridades mantienen vigilancia ante nuevas lluvias

El alcalde reconoció el trabajo realizado por las brigadas y las distintas dependencias municipales que participaron en la atención de la emergencia, y reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones emitidas por las autoridades durante la temporada de lluvias.

Finalmente, afirmó que el Gobierno Municipal continuará coordinando acciones para brindar una respuesta rápida y oportuna ante los fenómenos meteorológicos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias saltillenses.