Alerta Coparmex pérdida de 3,000 empleos en sureste de Coahuila

Alrededor de tres mil empleos podrían perderse en el último trimestre del año en la Región Sureste de Coahuila, debido a recortes laborales que prevén alrededor del 20% de las empresas afiliadas a Coparmex Coahuila Sureste, alertó el presidente del organismo, Alfredo López Villarreal.

El dirigente empresarial explicó que la causa principal es la caída en pedidos y producción, generada por la incertidumbre económica y el impacto de los aranceles.

Destacó que en el caso de Daimler, en Derramadero, la demanda ha disminuido 40%, mientras que Stellantis confirmó el despido de 500 trabajadores, aunque algunos fueron reubicados en otras compañías.

López Villarreal advirtió que cada empleo perdido en el sector automotriz repercute en al menos diez más dentro de la cadena de proveeduría.

Ante ello, propuso que las empresas con nuevas inversiones o ampliaciones prioricen la contratación de personal despedido para mitigar el desempleo.

El líder de Coparmex señaló que la región ya presenta un saldo negativo en generación de empleo, lo que marca un cambio histórico para el sureste, tradicionalmente motor económico del estado.

El bajo crecimiento del PIB, estimado en 0.3% en los primeros siete meses del año, refleja la desaceleración que golpea especialmente a la industria automotriz y de vehículos pesados.

También responsabilizó a la falta de incentivos para las Mipymes y a las reformas impulsadas desde el Gobierno Federal, como la electoral, de generar un clima de incertidumbre que frena las inversiones.

“Tenemos cero ampliaciones y cero inversiones; todo está detenido y muchos empresarios ya no aguantan”, afirmó.

