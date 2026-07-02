COPARMEX alerta por extorsión y falta de certeza jurídica

El dirigente empresarial reconoció que existe un cambio en la estrategia de seguridad en el país, lo cual ha permitido la reducción de algunos delitos

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Juan José Sierra Álvarez, señaló que México enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, certeza jurídica y disponibilidad de recursos como el agua, factores clave para consolidarse como un país atractivo para la inversión en el actual entorno global.

La seguridad continúa siendo uno de los principales retos

El dirigente empresarial reconoció que existe un cambio en la estrategia de seguridad en el país, lo cual ha permitido la reducción de algunos delitos; sin embargo, advirtió que en diversas regiones las cifras continúan siendo alarmantes, por lo que es necesario reforzar las acciones en esta materia.

En particular, expresó su preocupación por el incremento del delito de extorsión, el cual indicó ha crecido 70 por ciento en la última década y registra un aumento del 9.8 por ciento en el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Además, destacó que este delito presenta una cifra negra del 97 por ciento, lo que refleja la magnitud del problema y la falta de denuncias.

Sierra Álvarez subrayó que México debe seguir avanzando en el fortalecimiento del Estado de derecho y la certeza jurídica, elementos fundamentales para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. En este sentido, consideró relevante aprovechar el aplazamiento de la reforma judicial para establecer un comité independiente de selección y evaluación de perfiles de jueces, magistrados y ministros, que garantice la idoneidad de quienes participen en futuros procesos.

El T-MEC representa una oportunidad estratégica

Asimismo, destacó que el país cuenta con grandes oportunidades en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya vigencia se mantiene por al menos una década más. No obstante, enfatizó que el aprovechamiento de este contexto dependerá de la capacidad del país para atender temas prioritarios como la seguridad, la energía, el fortalecimiento institucional y la certeza jurídica.

Finalmente, reiteró que México debe enfocarse en trabajar en los aspectos que están en sus manos para consolidar un entorno favorable que impulse el desarrollo económico y la atracción de inversiones.