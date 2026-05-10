Alertan por lluvias fuertes y posibles inundaciones en México
Mientras que las temperaturas rebasarán los 45° C este domingo en los estados de Sonora y Sinaloa, afirmaron las autoridades meteorológicas
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Mayo
2026
El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la posible presencia de fuertes lluvias e inundaciones en diversas partes del país.
En redes sociales, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer el pronóstico del tiempo para detallar las condiciones meteorológicas que prevalecerán durante las siguientes horas.
Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/3dhjkohpG4— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 10, 2026
Pronostican lluvias para estos estados en las próximas horas
Se dio a conocer que se presentarán lluvias para este domingo en los siguientes estados:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes
- San Luis Potosí: centro, este y sur
- Querétaro: norte
- Hidalgo: norte, este y sur
- Puebla: norte, este y sur
- Veracruz: norte y centro
- Oaxaca: norte y oeste
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Nuevo León: sur
- Tamaulipas: sur
- Guanajuato: noreste)
- Tlaxcala
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México: norte, noreste y este
- Guerrero: norte y este
- Chiapas: oeste y sur
Intervalos de chubascos
- Coahuila
- Zacatecas
- Michoacán
- Tabasco
Lluvias aisladas
- Chihuahua
- Durango
- Aguascalientes
- Jalisco
- Campeche
- Quintana Roo
Condiciones cálidas para este domingo en gran parte del país
Mientras que las temperaturas rebasarán los 45° C este domingo en los estados de Sonora y Sinaloa, mientras que entre el termómetro oscilará entre los 40° C y 45° C será en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Ante estas condiciones meteorológicas, autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de las actualizaciones ante las posibles modificaciones que puedan presentarse a lo largo de esta jornada dominical.
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