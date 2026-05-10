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Nacional

Alertan por lluvias fuertes y posibles inundaciones en México

Mientras que las temperaturas rebasarán los 45° C este domingo en los estados de Sonora y Sinaloa, afirmaron las autoridades meteorológicas

  • 10
  • Mayo
    2026

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la posible presencia de fuertes lluvias e inundaciones en diversas partes del país.

En redes sociales, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer el pronóstico del tiempo para detallar las condiciones meteorológicas que prevalecerán durante las siguientes horas.

Pronostican lluvias para estos estados en las próximas horas

Se dio a conocer que se presentarán lluvias para este domingo en los siguientes estados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

  • San Luis Potosí: centro, este y sur
  • Querétaro: norte
  • Hidalgo: norte, este y sur
  • Puebla: norte, este y sur
  • Veracruz: norte y centro
  • Oaxaca: norte y oeste

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 

  • Nuevo León: sur
  • Tamaulipas: sur
  • Guanajuato: noreste)
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Estado de México: norte, noreste y este
  • Guerrero: norte y este
  • Chiapas: oeste y sur

Intervalos de chubascos 

  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Michoacán
  • Tabasco

Lluvias aisladas 

  • Chihuahua
  • Durango
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Condiciones cálidas para este domingo en gran parte del país

Mientras que las temperaturas rebasarán los 45° C este domingo en los estados de Sonora y Sinaloa, mientras que entre el termómetro oscilará entre los 40° C y 45° C será en: 

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Morelos
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Ante estas condiciones meteorológicas, autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de las actualizaciones ante las posibles modificaciones que puedan presentarse a lo largo de esta jornada dominical.

 

 

 

 

 


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