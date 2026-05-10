Alertan por lluvias fuertes y posibles inundaciones en México

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la posible presencia de fuertes lluvias e inundaciones en diversas partes del país.

En redes sociales, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer el pronóstico del tiempo para detallar las condiciones meteorológicas que prevalecerán durante las siguientes horas.

Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/3dhjkohpG4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 10, 2026

Pronostican lluvias para estos estados en las próximas horas

Se dio a conocer que se presentarán lluvias para este domingo en los siguientes estados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

San Luis Potosí: centro, este y sur

Querétaro: norte

Hidalgo: norte, este y sur

Puebla: norte, este y sur

Veracruz: norte y centro

Oaxaca: norte y oeste

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes

Nuevo León: sur

Tamaulipas: sur

Guanajuato: noreste)

Tlaxcala

Morelos

Ciudad de México

Estado de México: norte, noreste y este

Guerrero: norte y este

Chiapas: oeste y sur

Intervalos de chubascos

Coahuila

Zacatecas

Michoacán

Tabasco

Lluvias aisladas

Chihuahua

Durango

Aguascalientes

Jalisco

Campeche

Quintana Roo

Condiciones cálidas para este domingo en gran parte del país

Mientras que las temperaturas rebasarán los 45° C este domingo en los estados de Sonora y Sinaloa, mientras que entre el termómetro oscilará entre los 40° C y 45° C será en:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Durango

San Luis Potosí

Nayarit

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Ante estas condiciones meteorológicas, autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de las actualizaciones ante las posibles modificaciones que puedan presentarse a lo largo de esta jornada dominical.

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