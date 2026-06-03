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Coahuila

Alfredo López Villarreal presidirá Coparmex Coahuila Sureste

Alfredo López Villarreal fue declarado electo para presidir el organismo empresarial a partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2027

  • 03
  • Junio
    2026

El empresario Alfredo López Villarreal fue electo para encabezar el Consejo Directivo del Centro Empresarial Coahuila Sureste (Coparmex Coahuila Sureste) durante el periodo 2026-2027, luego de que la planilla que lidera fuera la única registrada dentro del proceso de renovación de la representación empresarial.

De acuerdo con información difundida por el organismo patronal, el registro de la planilla se realizó el pasado 2 de junio en las instalaciones de Coparmex Coahuila Sureste, donde la documentación fue revisada por la Comisión Electoral encargada del proceso.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y los estatutos internos, la Comisión Electoral determinó la procedencia del registro y confirmó posteriormente que no se presentaron otras propuestas para competir por la dirigencia.

Con ello, López Villarreal fue declarado electo para presidir el organismo empresarial a partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2027.

La planilla que asumirá la conducción de Coparmex Coahuila Sureste está integrada además por Karla Ivonne Natividad González, Octavio Enrique Benavides Narro y

Pedro González García como vicepresidentes; Armando Valdez Valdez como secretario; y Jorge Ayax Cabello Hernández como tesorero.

Asimismo, formarán parte del Consejo Directivo Natalia Fantini Durón, Ricardo Sandoval Garza, Laura Elena Infante Chávez y Mónica Elizamareth Martínez Villarreal como vocales.

En tanto, la Comisión de Honor y Justicia estará presidida por Luis Arizpe Jiménez y tendrá como secretario a José Luis Pérez Arzate.

Coparmex Coahuila Sureste señaló que el proceso se desarrolló conforme a los mecanismos internos establecidos por la organización y destacó que la renovación de sus órganos directivos forma parte de los ejercicios de participación y fortalecimiento institucional del sector empresarial en la región.

El nuevo Consejo Directivo tendrá la responsabilidad de representar a los empresarios afiliados y dar seguimiento a la agenda económica, laboral y de competitividad de la región Sureste de Coahuila durante el próximo año. 

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