Mantienen vigilancia permanente en fronteras de Coahuila

Además, indicó que se mantiene un destacamento fijo en el ejido La Aventura, considerado un punto estratégico para las labores de prevención

Las autoridades de seguridad mantienen activos los operativos de vigilancia en la zona limítrofe entre Coahuila y Zacatecas como parte de la estrategia para prevenir el ingreso de grupos delictivos y preservar la tranquilidad en la región. Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con corporaciones estatales, federales y fuerzas armadas para reforzar la seguridad en los accesos al estado.

Despliegan elementos y drones en los límites estatales

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, informó que cerca de 50 elementos participan en estos despliegues, apoyados con tecnología de vigilancia mediante drones para monitorear de forma constante los límites con Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León.

Además, indicó que se mantiene un destacamento fijo en el ejido La Aventura, considerado un punto estratégico para las labores de prevención.

Mantendrán la intensidad de los operativos

El funcionario destacó que el trabajo conjunto entre las distintas instituciones de seguridad ha permitido mantener blindado el territorio coahuilense; la participación de la policía del Estado también ha sido fundamental con el apoyo incondicional del gobernador Manolo Jiménez y del fiscal del Estado Federico Fernández Montañez, además de las Secretaría de seguridad pública en el estado de Coahuila sin embargo, subrayó que las corporaciones no disminuirán la intensidad de los recorridos ni de los operativos, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de la población.