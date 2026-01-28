Prevén recuperación gradual de temperaturas desde este miércoles

Luego de los días más intensos de la tercera tormenta invernal de la temporada, Protección Civil de Coahuila anticipa una recuperación gradual de las temperaturas a partir de este miércoles, sin que ello implique el retiro de los operativos preventivos, informó el subsecretario estatal Ramiro Durán.

El funcionario explicó que las condiciones más severas ya se registraron principalmente en la Región Norte, donde municipios como Acuña, Piedras Negras, Zaragoza, Jiménez y Morelos alcanzaron temperaturas de hasta -4 grados centígrados, mientras que en la Carbonífera y Centro-Desierto los valores oscilaron entre -2 y -1 grados.

A partir de este miércoles, se espera que los termómetros comiencen a subir de manera paulatina, con máximas cercanas a los 18 grados durante el día.

Durán señaló que, pese a la mejoría prevista, el protocolo invernal se mantiene activo en todo el estado, con especial atención en los refugios temporales.

Actualmente, Acuña concentra a poco más de 40 personas resguardadas, en su mayoría migrantes en tránsito, además de registros en Piedras Negras y otros municipios del norte.

Subrayó que los albergues operan bajo un criterio humanitario, sin solicitud de documentos ni notificación a autoridades migratorias.

El subsecretario destacó que no se han registrado fallecimientos por hipotermia, y que únicamente se investiga un deceso ocurrido días atrás en Torreón, presuntamente relacionado con intoxicación, cuyo resultado forense aún no ha sido confirmado.

Finalmente, reiteró que, aunque el frío comenzará a ceder, la vigilancia continuará hasta el 15 de mayo, fecha en la que concluye oficialmente la temporada de frentes fríos, y adelantó que se mantendrá comunicación permanente con Conagua para informar oportunamente si es necesario reforzar o ajustar las medidas preventivas en el estado.

